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Губернатор Власть и политика

На территории Самарской области будут построены мощные ветряные электростанции

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 июня, в рамках ПМЭФ между правительством Самарской области и Фондом развития ветроэнергетики было подписано соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает строительство в 2022-2023 гг. на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью 300 МВт. Подписи в документе поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.

Соглашение предполагает проработку и реализацию проектов строительства ветропарков на территории региона, определяет общие принципы сотрудничества сторон.

"Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая - экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество", - отметил Дмитрий Азаров, говоря о проекте строительства ветропарков на территории Самарской области.

Губернатор напомнил о том, что с осени 2018 года в регионе работает солнечная электростанция - один из крупнейших объектов такого рода в России. А теперь появятся и ветроэлектростанции.

"Конечно, это очень важно с точки зрения воспитания экологичности мышления - не только самых юных граждан страны, которые проживают на территории Самарской области, но и широких слоев населения и бизнеса", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Александр Чуваев сообщил, что в Самарской области Фонд развития ветроэнергетики приступает к реализации проектов по строительству ВЭС мощностью 236,6 МВт. Ожидается, что электростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.

"Мы рады, что география проектов Фонда расширяется за счет Самарской области - одного из ведущих промышленных центров страны. Мы уверены, что реализация проектов в области ветроэнергетики будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры и дальнейшему росту инвестиционной привлекательности региона", - прокомментировал генеральный директор УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.

Инвестор также отметил поддержку, которую оказывает компании: "Мне очень приятно, что мы как инвесторы ощущаем полную поддержку со стороны губернатора, правительства Самарской области".

"Сегодня еще один регион присоединяется к развитию отрасли ветроэнергетики. Реализация проектов по строительству ВЭС позволяет привлечь в Самарскую область и другие регионы РФ миллиарды прямых инвестиций, создать новые рабочие места, обеспечить прирост налоговых платежей, а также формирует спрос на локальные базовые материалы и сервисные услуги. Проекты ВИЭ улучшают энергетический баланс и формируют новый облик региона, отвечающий принципам ESG и устойчивого развития, что в итоге повышает его инвестиционную привлекательность", - отметил руководитель инвестиционного дивизиона УК "РОСНАНО", председатель совета директоров УК "Ветроэнергетика" Алишер Каланов.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами на паритетной основе в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ПАО "Фортум" и АО "РОСНАНО" в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период до 2024 года.

Гид потребителя

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