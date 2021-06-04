ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве

4 июня 2021 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель ПСБ Петр Фрадков, со стороны "Ростелекома" - президент Михаил Осеевский.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка. Банк и оператор также планируют взаимодействовать в области тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

На церемонии подписания соглашения Петр Фрадков отметил: "Цифровая трансформация в банковской сфере служит залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с "Ростелекомом" позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка".

"Подписанное соглашение направлено на существенное расширение нашего многолетнего успешного взаимодействия. "Ростелеком" готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД. Важную часть нашего партнерства должно составить сотрудничество в области анализа российского рынка оборудования и программного обеспечения, тестирование и пилотирование отечественных решений в сфере информационных технологий", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.