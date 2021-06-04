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ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 июня 2021 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель ПСБ Петр Фрадков, со стороны "Ростелекома" - президент Михаил Осеевский.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка. Банк и оператор также планируют взаимодействовать в области тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

На церемонии подписания соглашения Петр Фрадков отметил: "Цифровая трансформация в банковской сфере служит залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с "Ростелекомом" позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка".

"Подписанное соглашение направлено на существенное расширение нашего многолетнего успешного взаимодействия. "Ростелеком" готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД. Важную часть нашего партнерства должно составить сотрудничество в области анализа российского рынка оборудования и программного обеспечения, тестирование и пилотирование отечественных решений в сфере информационных технологий", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ  предлагает широкий спектр  услуг  для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса,  включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные  услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ "Ростелекома" - 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн - IPTV. Дочерняя компания "Ростелекома" - оператор Tele2 Россия - является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с "Ростелекомом" более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании. "Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Гид потребителя

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