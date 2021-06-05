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Суды Происшествия

В Самаре вынесен приговор по делу о падении наледи на ребенка

САМАРА.5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор по делу о падении наледи и снега с крыши дома на ул. Физкультурной на 12-летнего мальчика, шедшего по тротуару, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, ЧП произошло 10 января этого года. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, которые были оценены как легкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Его фигурантом стал 24-летний сотрудник подрядной организации.

Правоохранители установили, что мужчина будучи ответственным за очистку кровель жилого фонда от снега, наледи и сосулек, был на кровле дома, у которого произошло ЧП, но не почистил ее.

Мужчина в ходе следствия добровольно возместил моральный вред пострадавшему в размере 30 тыс. руб., что было учтено судом. В итоге суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб. в доход государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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