В Самаре вынесен приговор по делу о падении наледи на ребенка

В Самаре суд вынес приговор по делу о падении наледи и снега с крыши дома на ул. Физкультурной на 12-летнего мальчика, шедшего по тротуару, сообщили в прокуратуре Промышленного района.
Напомним, ЧП произошло 10 января этого года. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, которые были оценены как легкий вред здоровью.
Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Его фигурантом стал 24-летний сотрудник подрядной организации.
Правоохранители установили, что мужчина будучи ответственным за очистку кровель жилого фонда от снега, наледи и сосулек, был на кровле дома, у которого произошло ЧП, но не почистил ее.
Мужчина в ходе следствия добровольно возместил моральный вред пострадавшему в размере 30 тыс. руб., что было учтено судом. В итоге суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб. в доход государства.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.