В Волге у Самары затонул теплоход

Утром в субботу, 5 июня, в Самаре в районе острова Поджабный затонул речной теплоход "Барракуда", сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, во время ЧП теплоход буксировал земснаряд. В результате происшествия никто не пострадал.

Для обследования акватории к месту направлены специалисты Поисково-спасательной службы Самарской области и Центра ГИМС ГУ МЧС России.