Стали известны подробности затопления теплохода у Самары

С затонувшего в Волге под Самарой теплохода "Барракуда" спасли четырех членов экипажа, сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

По данным ведомства, 5 июня примерно в 10:30 за правой кромкой судового хода судно производило буксировку земснаряда и понтона. В процессе буксировки произошло затопление всех объектов.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского СУ на транспорте СК РФ. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша Куйбышевской транспортной прокуратурой в связи со случившимся организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства. В случае установления нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что навигация не нарушена.