Дмитрий Азаров: Большинство игроков "Крыльев Советов" хотят остаться в клубе

Большинство игроков "Крыльев Советов" хотят остаться в клубе, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров РИА Новости.
"Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к тому есть", - заявил губернатор.
По его словам, именно войти в новый сезон, сохранив нынешний состав, - главная задача клуба.
"У нас сейчас есть команда, которая, по-моему, влюбила в себя всех болельщиков футбола. Конечно, очень важно это команду сохранить… Мы работаем над тем, чтобы команду сохранить и чтобы команда в нынешнем составе, надеюсь, с некоторым усилением вошла в сезон", — сказал Дмитрий Азаров.
Напомним, "Крылья Советов" в минувшем сезоне выиграли первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), выйдя в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также играли в финале Кубка страны, где уступили московскому "Локомотиву".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))