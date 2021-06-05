Дмитрий Азаров: Большинство игроков "Крыльев Советов" хотят остаться в клубе

Большинство игроков "Крыльев Советов" хотят остаться в клубе, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров РИА Новости.

"Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к тому есть", - заявил губернатор.

По его словам, именно войти в новый сезон, сохранив нынешний состав, - главная задача клуба.

"У нас сейчас есть команда, которая, по-моему, влюбила в себя всех болельщиков футбола. Конечно, очень важно это команду сохранить… Мы работаем над тем, чтобы команду сохранить и чтобы команда в нынешнем составе, надеюсь, с некоторым усилением вошла в сезон", — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, "Крылья Советов" в минувшем сезоне выиграли первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), выйдя в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также играли в финале Кубка страны, где уступили московскому "Локомотиву".