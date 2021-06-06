"Крылья Советов" покидает полузащитник Геннадий Киселев

Полузащитник Геннадий Киселев в связи с истечением срока контракта покидает "Крылья Советов", сообщает пресс-служба футбольного клуба

Геннадий выступал за "Крылья Советов" с 2016 года. Футболист играл за молодежную команду клуба, а также провел три матча за основной состав самарцев. Сезон 2020/21 Киселев на правах аренды играл за омский "Иртыш".