"Крылья Советов" покидает полузащитник Геннадий Киселев

Полузащитник Геннадий Киселев в связи с истечением срока контракта покидает "Крылья Советов", сообщает пресс-служба футбольного клуба
Геннадий выступал за "Крылья Советов" с 2016 года. Футболист играл за молодежную команду клуба, а также провел три матча за основной состав самарцев. Сезон 2020/21 Киселев на правах аренды играл за омский "Иртыш".
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))