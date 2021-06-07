СМИ: форвард "Крыльев" Егор Голенков может продолжить карьеру в чемпионате Чехии

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Форвард "Крыльев Советов" Егор Голенков может продолжить карьеру в чемпионате Чехии. Срок действия контракта уроженца Самары с клубом истек, сообщает Metaratings.ru.