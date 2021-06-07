БК "Самара" подписал двух игроков

Баскетбольная "Самара" подписала двух игроков - форвардов Максима Барашкова и Максим Шелекето.
Максим Барашков воспитанник подмосковных "Химок". Выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды "Химок" (2014/2021).
Максим Шелекето один из самых опытных и титулованных игроков Суперлиги-1. Мастер спорта международного класса. Выступал за молодежную команду ЦСК ВВС (2004-2006), молодежную команду ЦСКА (2006/2007), "Локомотив-Кубань" (2008/2013), УНИКС (2013/2014 и 2018/2019), "Сахалин" (2016/2017), "Автодор" (2017/2018), "Спартак-Приморье" (2019/2020), МБА (2020/2021).
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.