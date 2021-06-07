БК "Самара" подписал двух игроков

Баскетбольная "Самара" подписала двух игроков - форвардов Максима Барашкова и Максим Шелекето.

Максим Барашков воспитанник подмосковных "Химок". Выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды "Химок" (2014/2021).

Серебряный (2017) и бронзовый (2018) призер Единой молодежной лиги ВТБ. Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2014) и U18 (2016).

Максим Шелекето один из самых опытных и титулованных игроков Суперлиги-1. Мастер спорта международного класса. Выступал за молодежную команду ЦСК ВВС (2004-2006), молодежную команду ЦСКА (2006/2007), "Локомотив-Кубань" (2008/2013), УНИКС (2013/2014 и 2018/2019), "Сахалин" (2016/2017), "Автодор" (2017/2018), "Спартак-Приморье" (2019/2020), МБА (2020/2021).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2003), U18 (2005) и U20 (2006 и 2007). Бронзовый призер чемпионата Европы U16 (2003).