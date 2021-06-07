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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал двух игроков

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" подписала двух игроков - форвардов Максима Барашкова и Максим Шелекето.

Максим Барашков воспитанник подмосковных "Химок". Выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды "Химок" (2014/2021). 

Серебряный (2017) и бронзовый (2018) призер Единой молодежной лиги ВТБ. Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2014) и U18 (2016).

Максим Шелекето один из самых опытных и титулованных игроков Суперлиги-1. Мастер спорта международного класса. Выступал за молодежную команду ЦСК ВВС (2004-2006), молодежную команду ЦСКА (2006/2007), "Локомотив-Кубань" (2008/2013), УНИКС (2013/2014 и 2018/2019), "Сахалин" (2016/2017), "Автодор" (2017/2018), "Спартак-Приморье" (2019/2020), МБА (2020/2021).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2003), U18 (2005) и U20 (2006 и 2007). Бронзовый призер чемпионата Европы U16 (2003).

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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