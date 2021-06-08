На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста из Самары

Спасатели нашли альпиниста из Самары, упавшего в ледовую трещину на Эльбрусе.

"Пострадавшего транспортируют на поляну Азау", - говорится в сообщении Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 17:00 мск в понедельник на Эльбрусе, на высоте 4900 метров, зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи.

По данным поисково-спасательного отряда, альпинисты сбились с маршрута. Один из них сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей.