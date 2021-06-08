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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Эльбрусе альпинист из Самары помог спасти напарника из Липецка

НАЛЬЧИК. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности ЧП с участием самарского альпиниста на Эльбрусе, произошедшего 7 июня.

Фото: 07.mchs.gov.ru

Как сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской республике, в 17:00 поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. Сообщалось, что один из альпинистов сорвался в расщелину.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России, они полностью завершили поисково-спасательные работы в 22:07.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР, одним из участников группы, просившей о помощи, был житель Самары, а второй - 37-летний житель Липецка, он и провалился в расщелину. Спасатели эвакуировали его с ушибами тела на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее РИА Новости сообщило, что пострадавший также был из Самары.

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Последние комментарии

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

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Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

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