На Эльбрусе альпинист из Самары помог спасти напарника из Липецка

Стали известны подробности ЧП с участием самарского альпиниста на Эльбрусе, произошедшего 7 июня.

Как сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской республике, в 17:00 поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. Сообщалось, что один из альпинистов сорвался в расщелину.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России, они полностью завершили поисково-спасательные работы в 22:07.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР, одним из участников группы, просившей о помощи, был житель Самары, а второй - 37-летний житель Липецка, он и провалился в расщелину. Спасатели эвакуировали его с ушибами тела на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее РИА Новости сообщило, что пострадавший также был из Самары.