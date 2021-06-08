В Тольятти ликвидируют кладбище домашних животных

На территории Тольяттинского лесничества за несколько лет накопилось уже более 700 захоронений животных с установкой надгробий и размещением другой памятной атрибутики.

Погибшее животное необходимо сдавать в ветеринарную клинику. Незаконные захоронения останков животных могут быть заражены опасными для человека заболеваниями, в связи с чем при закапывании в землю возникает угроза попадания возбудителей опасных для человека болезней в грунтовые воды.

В июне 2021 г. в рамках заключенного МКУ "Тольяттинское лесничество" муниципального контракта на оказание услуг по санитарному содержанию лесов планируется уборка на территории захоронений.

В связи с этим администрация Тольятти уведомляет жителей города о планируемых мероприятиях, а также предлагает забрать памятные вещи.