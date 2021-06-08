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Топ-менеджеры ПСБ в рамках ПМЭФ-2021 приняли участие в сессиях, посвященных развитию предпринимательства в России

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2021 руководители банка ПСБ обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства в России.

На пленарной сессии, посвященной кредитованию бизнеса и альтернативным видам финансирования Константин Басманов, руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ, рассказал о результатах исследования деловых настроений предпринимателей и отметил положительные тенденции в кредитовании: "В последние четыре месяца 2021 года мы фиксируем увеличение количества бизнесменов, которые отмечают повышение доступности кредитных ресурсов - этот показатель сейчас находится на исторических максимумах. Последние данные Индекса RSBI говорят о том, что почти 40% респондентов из числа МСБ недавно получили кредиты. Очевидно, что на такую динамику повлияли прошлогодние антикризисные программы льготного кредитования предпринимателей, однако мы ожидаем новых рекордов и в этом году".

По мнению Константина Басманова, этому также будет способствовать активное развитие онлайн-кредитования бизнеса: "Например, на основе всего двух документов и данных, представленных дистанционно, мы уже принимаем кредитные решения, опираясь на транзакционную активность или контрактную историю потенциального заемщика, а так как перевод процесса в цифровой формат существенно экономит ресурсы и время, то минимальные суммы кредитования снижаются, и как результат - большее число предпринимателей может воспользоваться кредитами".

На сессии, посвященной цифровизации МСП, Александр Чернощекин, старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ, затронул тему цифровой монополизации рынка. "Наши исследования показывают, что за последний год в два раза выросло количество предпринимателей, которые работают через различные экосистемы и маркетплейсы, что позволяет малому бизнесу снизить порог входа на рынок, ускорить запуск продаж и упростить поиск клиентов - здесь мы видим неоспоримые преимущества таких платформ. Тем не менее, если раньше доступ к рынку определяло государство (предприниматель должен был зарегистрироваться, заплатить налоги и начать продавать), то сейчас мы все больше приходим к тому, что доступ участников к рынку предоставляют уже платформы и этот процесс определяется исключительно их внутренними правилами. В этой связи особенно острым становится вопрос ответственного поведения участников экосистем, недопущения цифровой монополизации рынка, потому что проиграет от этого и малый бизнес, а в конечном итоге и потребители".

На ПМЭФ-2021 делегация ПСБ также приняла участие в дискуссиях на тему восстановления малого и среднего бизнеса после пандемии, развития молодежного предпринимательства, финансовой грамотности и других.

Гид потребителя

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