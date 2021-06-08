Банк "Открытие" открыл книгу заявок по облигациям серии БО-П08

ПАО "Банк "ФК Открытие" планирует разместить облигации серии БО-П08 на сумму не менее 10 млрд рублей. Книга заявок открыта 8 июня 2021 г. с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения - пять лет. Купонный период - 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через два года.

Ориентир по ставке купона: 7,30 - 7,40% годовых (доходность 7,43 - 7,54% годовых). Планируемая дата размещения: 10 июня 2021 года.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень списка.

Организаторами выступят банк "Открытие", БК "РЕГИОН", Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Агентом по размещению выступит банк "Открытие".

Кредитный рейтинг эмитента:

AA (RU) / Стабильный от АКРА;

Ва2 / Стабильный от Moodyʼs;

ruAA / Стабильный от Эксперт РА;

АА+.ru/ Стабильный от НКР.