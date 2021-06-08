В поселке Балашейка Сызранского района построят врачебную амбулаторию

Во вторник, 8 июня, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел личный прием граждан. В ходе беседы были рассмотрены обращения жителей Самарской, Кировской, Пензенской областей, а также Республики Мордовия.

От нашего региона в обсуждении вопросов участвовали губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

Полпред президента рассмотрел обращение жительницы села Балашейка Сызранского района Натальи Постаноговой. По ее словам, сейчас в поселке проживает почти 3 тыс. человек, и все они получают медицинские услуги в ветхом здании 1961 года постройки, в котором никогда не было капитального ремонта. Зимой в нем холодно, а врачи работают на устаревшем оборудовании.

"Когда мы смотрим телевизор - видим новые больницы, новое оборудование. И конечно, тоже хотим получать современные, качественные медицинские услуги, - выразила общее мнение жителей Балашейки Наталья Постаногова. - Наш поселок развивается, у нас сейчас много молодежи, строятся новые предприятия, рождаются дети. И очень хочется, чтобы было хорошее новое здание, куда могли бы прийти работать молодые специалисты. Чтобы оборудование, лаборатория - все было на современном уровне".

Дмитрий Азаров согласился, что здание больницы устарело. Он подчеркнул: принято решение о строительстве в поселке новой врачебной амбулатории, площадь которой составит почти 300 кв. м. В новом здании предусмотрены смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, дневной стационар и лаборатория. Помимо педиатра и терапевта, будет вести прием стоматолог.

"В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области мы уже приступили к работам. 17 мая был заключен государственный контракт, а 21 мая началась подготовка основания под строительство объекта. Срок окончания работ - 31 октября текущего года, - подчеркнул глава региона. - Но мы приложим усилия, чтобы справиться с задачей раньше. На мой взгляд, возможности для этого есть. У нас есть опыт возведения подобного рода сооружений в более короткие сроки".

"Хорошо, что у вас одинаковое понимание с теми жителями, которыми обратились по данному вопросу", - отметил Игорь Комаров. Он поручил взять под особый контроль строительство новой амбулатории. Наталья Постаногова добавила, что, со своей стороны, жители организуют общественный контроль и будут внимательно отслеживать ход строительства.