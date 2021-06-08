"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Минска"

"Крылья Советов" проявляют интерес к полузащитнику "Минска" Кириллу Зиновичу, сообщает "Матч ТВ". Однако в ближайшее время может состояться трансфер 18-летнего футболиста в московский "Локомотив".

"Могу лишь подтвердить, что к Зиновичу есть большой интерес как у зарубежных, так и российских клубов - в частности, "Крыльев Советов". Если трансфер в "Локомотив" состоится, то буду рад за парня, хотя это станет большой проблемой для команды в плане того, кем его заменить", - прокомментировал тренер "Минска" Федор Щербаченко.

Кирилл Зинович в нынешнем чемпионате Белоруссии провел все 11 матчей в основе, забив три мяча и отдав две голевых передачи. Он считается одних самых больших талантов белорусского футбола и уже получил вызов в молодежную сборную на последний сбор (куда, впрочем, не смог прибыть из-за травмы).