ВТБ начинает выпуск карты жителя Самарской области

ВТБ успешно завершил тестирование карты жителя Самарской области: массовая эмиссия запланирована на июнь. Карта разработана на базе флагманского продукта банка "Мультикарта" и Национальной платежной системы "Мир" с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. На нее также можно зачислять заработную плату и все виды бюджетных выплат.
Карта жителя Самарской области содержит данные о владельце, функционирует как проездной билет, включает возможность хранения электронной подписи, позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах-партнерах (полный перечень можно посмотреть на сайте).
Для получения карты необходимо обратиться в региональный офис ВТБ, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ее изготовление и использование является бесплатным, при этом держателю доступны все преимущества Мультикарты ВТБ — опции лояльности, программа "Мультибонус" и другие.
Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с АО "Национальная система платежных карт". ВТБ стал первым банком-эмитентом, который присоединился к программе.
"Карта жителя — уникальный инструмент, который значительно упростит населению решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли первыми присоединиться к реализации этого значимого проекта, который стартует в ближайшее время. Сегодня цифровизация для ВТБ является одним из стратегических направлений работы. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов, делая их более удобными и функциональными. А безналичная оплата в транспорте и торговых точках, дистанционная запись к врачу позволят владельцам карты жителя не только сэкономить время, но и обеспечить максимальную безопасность при ее пользовании", — комментирует Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.
По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии банка 8-800-100-24-24. Также информация о карте доступна на сайте ВТБ.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.