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ВТБ начинает выпуск карты жителя Самарской области

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ успешно завершил тестирование карты жителя Самарской области: массовая эмиссия запланирована на июнь. Карта разработана на базе флагманского продукта банка "Мультикарта" и Национальной платежной системы "Мир" с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. На нее также можно зачислять заработную плату и все виды бюджетных выплат.

Карта жителя Самарской области содержит данные о владельце, функционирует как проездной билет, включает возможность хранения электронной подписи, позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах-партнерах (полный перечень можно посмотреть на сайте).

Для получения карты необходимо обратиться в региональный офис ВТБ, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ее изготовление и использование является бесплатным, при этом держателю доступны все преимущества Мультикарты ВТБ — опции лояльности, программа "Мультибонус" и другие.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с АО "Национальная система платежных карт". ВТБ стал первым банком-эмитентом, который присоединился к программе.

"Карта жителя — уникальный инструмент, который значительно упростит населению решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли первыми присоединиться к реализации этого значимого проекта, который стартует в ближайшее время. Сегодня цифровизация для ВТБ является одним из стратегических направлений работы. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов, делая их более удобными и функциональными. А безналичная оплата в транспорте и торговых точках, дистанционная запись к врачу позволят владельцам карты жителя не только сэкономить время, но и обеспечить максимальную безопасность при ее пользовании", — комментирует Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии банка 8-800-100-24-24. Также информация о карте доступна на сайте ВТБ.

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