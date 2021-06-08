Более чем 70 тысяч российских фермеров уже развивают бизнес с помощью цифровых сервисов Россельхозбанка

За 20 лет работы с фермерами Россельхозбанк определил три ключевые задачи, помощь в решении которых помогает малым и микропредприятиям эффективно вести бизнес. К ним относятся непосредственно производство продукции, подбор кадров и сбыт продукции. Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова сообщила, что цифровая платформа "Свое Фермерство" и маркетплейс "Свое Родное" уже помогают вести бизнес 70 тысячам предпринимателей.

По словам спикера, в первую очередь цифровые сервисы банка направлены на помощь фермерам в производстве сельскохозяйственной продукции. Для этого на запущенной в 2020 году платформе "Свое Фермерство" созданы разделы для приобретения необходимых товаров. Сейчас любой фермер может найти на платформе семена, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику. Банк тесно сотрудничает с Министерством науки и высшего образования РФ, 44 НИИ представляют свою продукцию на данной платформе.

Второй задачей, с которой сталкиваются фермеры, является кадровый вопрос: несмотря на большое количество сайтов с вакансиями, они труднодоступны предприятиям малого и микробизнеса из-за высокого ценового порога входа.

"Вместе с Министерством труда и социальной защиты мы запустили сервис подбора персонала в агропромышленном комплексе. Сейчас на нем уже 10 тысяч вакансий, людям стало проще находить работу в сельском хозяйстве. В отличие от других площадок, наша бесплатна", - подчеркнула Елена Батурова "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Третья важная задача - сбыт продукции: микро- и малый бизнес не работают крупными партиями, и им трудно выйти в большие розничные сети.

Именно эту цель выполняет сервис "Свое Родное", которая представлена уже в 65 регионах страны и служит площадкой, где фермеры предлагают свою продукцию и агротуры, а клиенты могут легко выбрать понравившийся вариант в несколько кликов, в том числе в формате мобильного приложения.

"Среди фермеров Самарской области также растет интерес к цифровым платформам, которые помогают им решать многие вопросы, находить дополнительные каналы реализации своей продукции. Эти платформы объединяют агро- и бизнес-сервисы и банковские услуги. В Самарской области на "Свое Родное" зарегистрировано 73 предприятия, представлено 310 товаров, 23 заказа уже реализованы через приложение. На площадке "Свое Фермерство" - 79 самарских представителей и 966 товаров. В составе экосистемы запущена и онлайн-площадка "Агротуризм". Свои предложения здесь представили самарские предприятия: питомник "ЖеньШень", гостевой туристический комплекс "Корняшкино подворье", эко-ферма "В моих лугах", семейная ферма Елизаровых", - отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

В течение ближайших двух лет Россельхозбанк планирует превратить платформу "Свое Фермерство" в полномасштабный B2B-маркетплейс в области АПК, который позволит пользователю решать весь круг задач: от заказа продукции и ее производства до заключения сделки и оплаты в электронном формате.