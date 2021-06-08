12 июня в Самаре стартует лига BasketNights

В субботу, 12 июня, начинаются игры лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 "BasketNights". Турнир организован при поддержке главы региона Дмитрия Азарова и будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области.

Вопрос о проведении лиги BasketNights был затронут в конце апреля 2021 года на встрече Дмитрия Азарова с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Напомним, тогда Андрей Кириленко выразил благодарность губернатору за радушный прием на Самарской земле и отметил, что порекомендует опыт Самарской области другим регионам.

На встрече Дмитрий Азаров рассказал о планах по реализации проекта летней ночной лиги: "Уверен, что у нас все получится. Хотим сделать это по-молодежному, несмотря на то что лига будет открыта для всех возрастов. Хотим сделать это по-настоящему модным соревнованием, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, подростков, студентов привлечь к этой замечательной игре - баскетболу".

Первый тур лиги 3×3 BasketNights среди мужских команд стартует 12 июня в 17:00 в Самаре на набережной р. Волги (баскетбольная площадка в районе Первомайского спуска).

Следующие игры 3×3 BasketNights пройдут:

- 15 июня Сызрань (набережная Волги);

- 16 июня Тольятти (около СК "Акробат");

- 16 июня Новокуйбышевск (парк "Дубки").

После отборочных этапов сильнейшие команды попадут в суперфинал.

Играть в лиге могут все желающие старше 16 лет (2005 года рождения и старше). Участие - бесплатное. Для выступления в лиге "BasketNights" необходимо зарегистрировать команду согласно следующим условиям:

- все игроки должны иметь подтвержденные аккаунты ФИБА 3×3;

- в команде должно быть минимум три человека;

- все игроки должны быть гражданами РФ;

- все игроки должны иметь медицинскую справку установленной формы.

Подробнее о турнире и правилах заявки на сайтах www.basket63.ru и https://vk.com/basket63