12 июня в Самаре стартует лига BasketNights

В субботу, 12 июня, начинаются игры лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 "BasketNights". Турнир организован при поддержке главы региона Дмитрия Азарова и будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области.
Вопрос о проведении лиги BasketNights был затронут в конце апреля 2021 года на встрече Дмитрия Азарова с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Напомним, тогда Андрей Кириленко выразил благодарность губернатору за радушный прием на Самарской земле и отметил, что порекомендует опыт Самарской области другим регионам.
На встрече Дмитрий Азаров рассказал о планах по реализации проекта летней ночной лиги: "Уверен, что у нас все получится. Хотим сделать это по-молодежному, несмотря на то что лига будет открыта для всех возрастов. Хотим сделать это по-настоящему модным соревнованием, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, подростков, студентов привлечь к этой замечательной игре - баскетболу".
Первый тур лиги 3×3 BasketNights среди мужских команд стартует 12 июня в 17:00 в Самаре на набережной р. Волги (баскетбольная площадка в районе Первомайского спуска).
Следующие игры 3×3 BasketNights пройдут:
- 15 июня Сызрань (набережная Волги);
- 16 июня Тольятти (около СК "Акробат");
- 16 июня Новокуйбышевск (парк "Дубки").
После отборочных этапов сильнейшие команды попадут в суперфинал.
Играть в лиге могут все желающие старше 16 лет (2005 года рождения и старше). Участие - бесплатное. Для выступления в лиге "BasketNights" необходимо зарегистрировать команду согласно следующим условиям:
- все игроки должны иметь подтвержденные аккаунты ФИБА 3×3;
- в команде должно быть минимум три человека;
- все игроки должны быть гражданами РФ;
- все игроки должны иметь медицинскую справку установленной формы.
Подробнее о турнире и правилах заявки на сайтах www.basket63.ru и https://vk.com/basket63
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.