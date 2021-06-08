Дмитрий Азаров вручил госнаграды лучшим работникам социальной сферы

Во вторник, 8 июня, в День социального работника в Самаре прошел межрегиональный форум "Социальная служба: защита, поддержка, развитие". В нем приняли участие сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

На форуме было организовано пять интерактивных тематических площадок: "Цифровизация сферы социальной защиты. Бережливое производство", "Старшее поколение. Время новых возможностей", "Территория детства. Демография. Семейные ценности", "Меры по снижению бедности. Оказание юридической помощи", "Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Самарской области". Результаты работы секций обсудили на пленарном заседании, в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров обратился к социальным работникам: "Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для всех нас, для людей, которые сегодня нуждаются в вашей помощи и заботе. Вы делаете это по зову души для всего нашего общества и государства. Каждый день своими добрыми делами показываете социальную сущность и человекоцентричность нашего государства".

Всего в области мерами социальной поддержки охвачено более 1 млн человек. В 2020 году на эти цели было направлено свыше 26 млрд рублей. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, а также представителей старшего поколения. В 2021 году, несмотря на сложный период пандемии, на эти цели в областном бюджете предусмотрено уже порядка 30 млрд рублей.

"Очень четко, последовательно реализуется государственная политика по поддержке семей с детьми. Семьи с невысоким уровнем дохода стали получать очень значимые выплаты. Из миллиона человек, охваченных мерами соцподдержки, около 200 тыс. человек - это семьи с детьми", - сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

В прошлом году по решению губернатора в Самарской области были возобновлены выплаты ветеранам труда, что было очень позитивно воспринято всеми жителями и особенно старшим поколением. В регионе работает 89 учреждений социального обслуживания. Около 60 тыс. людей-инвалидов получают помощь на дому.

Одним из вопросов для обсуждения стало внедрение принципов цифровизации и бережливого производства в работу учреждений социального обслуживания населения.

"Нам нужно подумать о том, как выстроить систему социальной поддержки так, чтобы она была бережлива и заботлива как к получателям услуг, так и к тем, кто эти услуги предоставляет", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

На форуме прозвучало много идей и предложений. Так, было предложено создать систему проактивного выявления людей, нуждающихся в поддержке, выстроить индивидуальную траекторию оказания помощи, интегрировать различные виды помощи с использованием современных технологий, а также разработать и наметить создание в регионе контакт-центра социальной службы.

Глава региона поддержал инициативу создания движения общественной помощи "Забота рядом", когда поддержку получают пожилые и одинокие люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Причем необходимая помощь может быть оказана как по-добрососедски, так и от коллектива на предприятиях. Прозвучало предложение об адаптации набора услуг требованиям времени. В этой связи большой вклад был отмечен со стороны волонтеров и общественных организаций.

"С участниками секции мы пришли к единому мнению, что в нашей области необходимо создать большое движение общественной заботы, которое объединит различные волонтерские организации", - рассказала исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и представлению социальных услуг "Открытое сердце" Регина Воробьева.

Идею создания общественного движения поддержали волонтеры добровольческой акции #МыВместе.

"Сейчас в регионе есть много разных волонтерских организаций и социальных программ. Думаю, что мы, объединившись, сможем еще больше помогать людям, которым это нужно", - отметила волонтер всероссийский акции #МыВместе Ирина Долгополова.

На форуме состоялась церемония награждения лучших работников социальной сферы и лауреатов акции "Ангел милосердия". Государственные награды вручил Дмитрий Азаров.

Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области" получили руководитель управления социального развития защиты прав несовершеннолетних администрации городского округа Новокуйбышевск Марина Белогурова, посвятившая более 30 лет служению людям, и заместитель директора АНО "Центр социального обслуживания населения Южного округа" Наталия Ямщикова.

Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" был вручен Светлане Просвириной, которая более 15 лет трудится санитаркой в Сызранском пансионате для ветеранов труда.

Особые награды получили лауреаты областной социально значимой акции "Ангел милосердия", которая проводится с 2003 года. Ее победителями становятся не только социальные работники, но и люди, чьи жизнестойкость и жизнелюбие могут служить примером для других.

В номинации "По долгу и по совести" была отмечена культорганизатор Сызранского пансионата для инвалидов Елена Булай. В номинации "Роднее родных" получила награду соцработник Центра социального обслуживания населения Южного округа Надежда Орлова. Четыре года назад она взяла в семью бабушку, о которой заботится по сей день.

Победителем в номинации "Судьбе наперекор" стала Валентина Береснева, основавшая движение "Жизнь в радости" для больных рассеянным склерозом. В номинации "Сильные духом" была отмечена приемная мать семерых детей Любовь Сидорова.