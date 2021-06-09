Главный тренер "Крыльев Советов" опроверг слухи о контракте с Рикарду Куарежма

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе в самарский клуб португальца Рикарду Куарежмы.
"В первый раз слышу. Даже намека не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Алвеша мы нашли не там", - заявил Осинькин каналу Матч.ТВ.
Ранее одно самарское издание сообщило, что клуб может приобрести Куарежму. За его приглашение выступает полузащитник самарцев Рикарду Алвеш, который является близким другом игрока.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))