Главный тренер "Крыльев Советов" опроверг слухи о контракте с Рикарду Куарежма

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе в самарский клуб португальца Рикарду Куарежмы.

"В первый раз слышу. Даже намека не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Алвеша мы нашли не там", - заявил Осинькин каналу Матч.ТВ.

Ранее одно самарское издание сообщило, что клуб может приобрести Куарежму. За его приглашение выступает полузащитник самарцев Рикарду Алвеш, который является близким другом игрока.