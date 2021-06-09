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Футбол Спорт

Главный тренер "Крыльев Советов" опроверг слухи о контракте с Рикарду Куарежма

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе в самарский клуб португальца Рикарду Куарежмы.

"В первый раз слышу. Даже намека не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Алвеша мы нашли не там", - заявил Осинькин каналу Матч.ТВ.

Ранее одно самарское издание сообщило, что клуб может приобрести Куарежму. За его приглашение выступает полузащитник самарцев Рикарду Алвеш, который является близким другом игрока.

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