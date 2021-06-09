Пенсионер из Самарской области вырубил дубы на 400 тыс. рублей

На территории Клявлинского лесничества при въезде в лес полицейскими были обнаружены следы трактора, на котором злоумышленник, предположительно, вывез срубленные деревья. С места преступления были изъяты следы протектора шин, обуви, спил дерева.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 72-летний местный житель, у которого во дворе дома в присутствии понятых обнаружили и изъяли бензопилу, трактор и спиленные деревья.
Соответствующего разрешения на вырубку мужчина предоставить не смог. Как пояснил сам задержанный, древесина была необходима ему для личных нужд.
Житель Клявлинского района причинил министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области материальный ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). В настоящее время уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!