Пенсионер из Самарской области вырубил дубы на 400 тыс. рублей

На территории Клявлинского лесничества при въезде в лес полицейскими были обнаружены следы трактора, на котором злоумышленник, предположительно, вывез срубленные деревья. С места преступления были изъяты следы протектора шин, обуви, спил дерева.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 72-летний местный житель, у которого во дворе дома в присутствии понятых обнаружили и изъяли бензопилу, трактор и спиленные деревья.

Соответствующего разрешения на вырубку мужчина предоставить не смог. Как пояснил сам задержанный, древесина была необходима ему для личных нужд.

Житель Клявлинского района причинил министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области материальный ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). В настоящее время уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу.