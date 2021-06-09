Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций

Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов - 7,30% годовых.
Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30-7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в два раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона - в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через два года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения "биржевого" и "классического" book-building.
Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка "Открытие" проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
"Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке два года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку "Открытие", - прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк "Открытие", БК РЕГИОН, МКБ, ПАО "Промсвязьбанк", АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер - банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.