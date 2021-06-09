Пополняемый вклад банка "Открытие" признан одним из самых выгодных на рынке

Вклад "Активное пополнение" банка "Открытие" вошел в ТОП-10 рейтинга самых доходных пополняемых вкладов, по версии Frank RG. Ставка по вкладу в рублях составляет 4,3% годовых, для премиальных клиентов предоставляется надбавка в размере 0,2% годовых. При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения один год.
В исследование аналитиками Frank RG были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты - с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов - исследованием не рассматривались.
Банк "Открытие" предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в "Открытии" - одни из самых привлекательных на рынке.
Frank RG - аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.