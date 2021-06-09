Жительницу Сызрани заподозрили в краже двух кошельков

В Сызрани задержали 35-летнюю женщину по подозрению в нескольких кражах, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В декабре 2020 г. в аптеке из сумки у местной жительницы украли кошелек с 6 тыс. рублей. Потерпевшая вспомнила, что на выходе ее толкнула проходившая мимо девушка. Оперативники предположили, что эта посетительница может быть причастна к краже.

Через некоторое время правоохранителям поступило аналогичное заявление о краже. Пенсионерка лишилась 100 тыс. руб. в продуктовом магазине. Она также упомянула, что перед пропажей денег ее толкнула неизвестная.

Описание внешности случайной прохожей совпало с приметами посетительницы аптеки. Вскоре сотрудники ППС заметили подозреваемую в такси недалеко от места второй кражи и задержали.

По двум эпизодам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").