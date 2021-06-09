Жительницу Сызрани заподозрили в краже двух кошельков

В Сызрани задержали 35-летнюю женщину по подозрению в нескольких кражах, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В декабре 2020 г. в аптеке из сумки у местной жительницы украли кошелек с 6 тыс. рублей. Потерпевшая вспомнила, что на выходе ее толкнула проходившая мимо девушка. Оперативники предположили, что эта посетительница может быть причастна к краже.
Через некоторое время правоохранителям поступило аналогичное заявление о краже. Пенсионерка лишилась 100 тыс. руб. в продуктовом магазине. Она также упомянула, что перед пропажей денег ее толкнула неизвестная.
Описание внешности случайной прохожей совпало с приметами посетительницы аптеки. Вскоре сотрудники ППС заметили подозреваемую в такси недалеко от места второй кражи и задержали.
По двум эпизодам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!