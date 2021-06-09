Самарский облсуд оставил без изменения постановление о продлении ареста Вячеславу Хомских

В среду, 9 июня, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения постановление Самарского районного суда о продлении содержания под стражей начальнику полиции городского УМВД Вячеславу Хомских до 19 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ) возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. Хомских получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова в качестве взятки "Ниву" стоимостью более 300 тыс. рублей.

Сам Хомских вину отрицал. В итоге его все равно отправили под стражу.