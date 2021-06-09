"Солидарность Арена" организует фанзону сборной России по футболу "Наши парни"

В ближайшие дни на стадионе "Солидарность Арена" будет организована фанзона сборной России по футболу "Наши парни". Первое событие фанфестиваля состоится в субботу, 12 июня, в 23:00 по местному времени: просмотр матча Россия — Бельгия.

С 11 июня по 11 июля в крупных городах России пройдут мероприятия, посвященные матчам национальной сборной на Евро — 2020 (такое название сохранил турнир, который должен был пройти в прошлом году).

Организатором фанфестивалей стал Российский футбольный союз, который анонсировал старт кампании в поддержку отечественного футбола. Во время турнира все матчи нашей сборной будут показаны на больших экранах в фанзонах "Наши парни. Играем за вас".

При поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова Самара стала одним из городов-участников фанфестиваля Евро-2020. Местом организации фанзоны был выбран стадион "Солидарность Арена", на котором были проведены игры чемпионата мира по футболу - 2018.

В периметре стадиона установят большой экран размером 10*6 м для прямых трансляций матчей сборной. Вместе с нашими болельщиками игры будут смотреть легендарные игроки и тренеры сборной России, а также известные общественные и творческие персоны — поклонники футбола.

За 3 часа до начала трансляций на территории стадиона для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта, стена пожеланий, футбольные матчи среди болельщиков.

Для любителей активного спорта будет работать парк экстремальных видов спорта: площадки воркаута и кроссфита, скейтпарк.

Фанзона у "Солидарность Арены" будет работать только в дни трансляций игр сборной России. Вместимость площадки не более 5 тыс. зрителей.

21 июня в 18:00 откроется выставка "Трофи-тур", которую организует ФК "Зенит" для демонстрации кубка победителя российской премьер-лиги. Болельщики смогут сделать памятную фотографию, поучаствовать в конкурсах и в розыгрышах призов — сувенирной продукции клуба.



Прямые трансляции пройдут:

12 июня в 23.00 — матч Россия — Бельгия,

16 июня в 17.00 — матч Россия — Финляндия,

21 июня в 23.00 — матч Россия — Дания.

Вход свободный, со стороны третьего гейта.