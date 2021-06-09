"Солидарность Арена" организует фанзону сборной России по футболу "Наши парни"

В ближайшие дни на стадионе "Солидарность Арена" будет организована фанзона сборной России по футболу "Наши парни". Первое событие фанфестиваля состоится в субботу, 12 июня, в 23:00 по местному времени: просмотр матча Россия — Бельгия.
С 11 июня по 11 июля в крупных городах России пройдут мероприятия, посвященные матчам национальной сборной на Евро — 2020 (такое название сохранил турнир, который должен был пройти в прошлом году).
Организатором фанфестивалей стал Российский футбольный союз, который анонсировал старт кампании в поддержку отечественного футбола. Во время турнира все матчи нашей сборной будут показаны на больших экранах в фанзонах "Наши парни. Играем за вас".
При поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова Самара стала одним из городов-участников фанфестиваля Евро-2020. Местом организации фанзоны был выбран стадион "Солидарность Арена", на котором были проведены игры чемпионата мира по футболу - 2018.
В периметре стадиона установят большой экран размером 10*6 м для прямых трансляций матчей сборной. Вместе с нашими болельщиками игры будут смотреть легендарные игроки и тренеры сборной России, а также известные общественные и творческие персоны — поклонники футбола.
За 3 часа до начала трансляций на территории стадиона для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта, стена пожеланий, футбольные матчи среди болельщиков.
Для любителей активного спорта будет работать парк экстремальных видов спорта: площадки воркаута и кроссфита, скейтпарк.
Фанзона у "Солидарность Арены" будет работать только в дни трансляций игр сборной России. Вместимость площадки не более 5 тыс. зрителей.
21 июня в 18:00 откроется выставка "Трофи-тур", которую организует ФК "Зенит" для демонстрации кубка победителя российской премьер-лиги. Болельщики смогут сделать памятную фотографию, поучаствовать в конкурсах и в розыгрышах призов — сувенирной продукции клуба.
Прямые трансляции пройдут:
12 июня в 23.00 — матч Россия — Бельгия,
16 июня в 17.00 — матч Россия — Финляндия,
21 июня в 23.00 — матч Россия — Дания.
Вход свободный, со стороны третьего гейта.
Последние комментарии
Он же алкаш и наркоман был, в чем логика?
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!