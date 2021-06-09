"Крылья Советов" продлили контракты с двумя футболистами

Два игрока "Крыльев Советов" продлили контракты - полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба.
Оба игрока пришли в команду в 2019 году. Денис Якуба за это время провел 30 матчей, Дмитрий Кабутов - 75 игр. В минувшем сезоне Дмитрий удостоен специального приза от ФНЛ как игрок, отдавший больше всех голевых передач - 15.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))