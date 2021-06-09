"Крылья Советов" продлили контракты с двумя футболистами

Два игрока "Крыльев Советов" продлили контракты - полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба.

Оба игрока пришли в команду в 2019 году. Денис Якуба за это время провел 30 матчей, Дмитрий Кабутов - 75 игр. В минувшем сезоне Дмитрий удостоен специального приза от ФНЛ как игрок, отдавший больше всех голевых передач - 15.