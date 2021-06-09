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ВТБ обновил линейку депозитов для предпринимателей

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запустил обновленную депозитную линейку для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели могут открыть в банке новые депозиты "Авансовый" с выплатой процентов в начале срока и "Залоговый", который может выступать в роли обеспечения по кредитам и гарантиям.

Оформить "Авансовый" депозит можно в рублях на срок до года без ограничения по минимальной и максимальной суммам. Выплата процентов осуществляется на следующий рабочий день. Депозит "Залоговый" доступен клиентам в рублях и иностранной валюте и может служить обеспечением по нескольким кредитным или документарным продуктам банка.

"В рамках продуктовой стратегии мы стремимся обеспечить клиентам максимальный выбор вариантов для размещения средств в зависимости от их бизнес-задач, стабильную доходность и комфорт при использовании депозитных продуктов. Помимо расширения линейки депозитов и запуска новых предложений, мы реализовали возможность просмотра состояния счета, истории операций и реквизитов в онлайн-режиме", − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Всего в линейке депозитов ВТБ представлено шесть предложений, которые сочетают выгодные процентные ставки, возможность пополнения и расходования средств, вариативные суммы и сроки размещения. Депозит "Универсальный" позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. "Фиксированный" предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. "Гибкий" депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, "Овернайт" подходит для размещения на один рабочий день.

Подробная информация о депозитных продуктах ВТБ на сайте банка.

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