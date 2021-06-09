Самарчанку обвиняют в покушении на убийство собутыльника

В Промышленный районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело женщины, обвиняемой в покушении на убийство, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2021 г. в комнате общежития самарчанка выпивала в компании четырех знакомых. В какой-то момент она поссорилась с мужчиной и ударила его в область сердца кухонным ножом. Пострадавший выжил.