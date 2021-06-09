Сотрудника госучреждения из Самары подозревают в махинациях с "откатами"

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления МТО одного из государственных автономных учреждений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.