Банк "Открытие" выступил соорганизатором вторичного размещения акций BELUGA GROUP

8 июня 2021 года банк "Открытие" выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP.

В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в два раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5,6 млрд руб., или около 12,7% уставного капитала по цене предложения 2800 руб. за акцию. Высокий интерес к размещению был проявлен со стороны всех основных категорий инвесторов: российских и зарубежных институциональных инвесторов, розничных инвесторов, в том числе состоятельных клиентов частных банков. BELUGA GROUP - крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть "Винлаб".

Группа "Открытие" поддерживала компанию на протяжении всех стадий подготовки и реализации сделки. За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил в качестве одного из организаторов. Роль "Открытия" заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов "Открытие брокер", а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса. Успех данной сделки демонстрирует широкие возможности "Открытия" в реализации сделок по первичному и вторичному размещению акций.

"Благодаря слаженной работе банков - организаторов размещения были привлечены новые российские и международные институциональные инвесторы, а также обеспечен высокий спрос со стороны розничных инвесторов, включая клиентов частных банков. Это положительно скажется на ликвидности акций BELUGA GROUP и укрепит ее позиции на публичном рынке акционерного капитала", - прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.

Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.