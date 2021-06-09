Банк "Открытие" выступил соорганизатором вторичного размещения акций BELUGA GROUP

8 июня 2021 года банк "Открытие" выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP.
В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в два раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5,6 млрд руб., или около 12,7% уставного капитала по цене предложения 2800 руб. за акцию. Высокий интерес к размещению был проявлен со стороны всех основных категорий инвесторов: российских и зарубежных институциональных инвесторов, розничных инвесторов, в том числе состоятельных клиентов частных банков. BELUGA GROUP - крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть "Винлаб".
Группа "Открытие" поддерживала компанию на протяжении всех стадий подготовки и реализации сделки. За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил в качестве одного из организаторов. Роль "Открытия" заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов "Открытие брокер", а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса. Успех данной сделки демонстрирует широкие возможности "Открытия" в реализации сделок по первичному и вторичному размещению акций.
"Благодаря слаженной работе банков - организаторов размещения были привлечены новые российские и международные институциональные инвесторы, а также обеспечен высокий спрос со стороны розничных инвесторов, включая клиентов частных банков. Это положительно скажется на ликвидности акций BELUGA GROUP и укрепит ее позиции на публичном рынке акционерного капитала", - прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.
Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.