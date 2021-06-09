Жителей Самарской области приглашают поддержать проекты, заявленные от региона на всероссийский конкурс Budget4me.ru

Четыре проекта от Самарской области заявлены на V Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2020 году:
- "Аллея ветеранов" - создание аллеи по ул. Специалистов в селе Георгиевка - https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6270;
- "Живи, родник" - благоустройство родника в селе Новое Мансуркино - https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6254;
- "Собачье счастье - бег, спорт, жизнь" - благоустройство площадки для дрессировки и выгула собак - https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6385;
- "Строительство Сквера во имя Покрова Божией Матери в селе Хворостянка, 2 очередь" - https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6282.
Эти проекты успешно реализованы в 2020 году в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" (губернаторский проект "СОдействие").
Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования проводит Минфин РФ. Победители конкурса будут определены по четырем номинациям: "общественное участие", "общественное партнерство", "самый инновационный проект", "проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования".
В случае победы в V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, у муниципалитетов появится дополнительная возможность поддержать инициативные проекты жителей по благоустройству и развитию территорий муниципальных образований. В качестве дополнительного финансирования проектов инициативного бюджетирования в следующем году, победители всероссийского конкурса получат из федерального бюджета по 100 тыс. рублей на реализацию дальнейших проектов, инициированных жителями.
Народное голосование за проекты продлится до 15 июня 2021 года на сайте https://budget4me.ru/.
Оставить голос могут только авторизованные пользователи. Для максимальной поддержки проекта при голосовании необходимо оценить его по шкале от 1 до 5 звезд, нажав на звезду "5".
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.