Электропоезд "Ласточка" между Самарой и Тольятти запустят 11 июня

Электропоезда "Ласточка" начнут курсировать между Самарой и Тольятти 11 июня: первый поезд отправится в 18:00.

Со станции Жигулевское море — 12 июня в 07:00.

С 12 июня "Ласточки" будут курсировать по маршруту Самара — Жигулевское море (Тольятти) ежедневно шесть раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время поезда в пути — 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

"Ласточки" будут курсировать пятивагонными составами, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.