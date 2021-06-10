Электропоезд "Ласточка" между Самарой и Тольятти запустят 11 июня

Электропоезда "Ласточка" начнут курсировать между Самарой и Тольятти 11 июня: первый поезд отправится в 18:00.
Со станции Жигулевское море — 12 июня в 07:00.
С 12 июня "Ласточки" будут курсировать по маршруту Самара — Жигулевское море (Тольятти) ежедневно шесть раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время поезда в пути — 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.
"Ласточки" будут курсировать пятивагонными составами, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.
Приобрести билеты на "Ласточки" Самара — Жигулевское Море можно во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость "разового" билета — 199 рублей, "туда-обратно" — 358 рублей. Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена "разового" билета будет снижена на 30%. В ближайшее время продажа билетов будет открыта и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".