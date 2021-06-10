На посту ДПС в с. Зеленовка у пассажира такси изъята крупная партия героина

В Самарской области на стационарном посту ДПС в с. Зеленовка сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки документов. Внимание инспекторов привлек пассажир, который нервно курил и постоянно оборачивался на заднее пассажирское сиденье.
При осмотре автомобиля в присутствии понятых под заднем пассажирским сиденьем полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились 100 свертков. Изъятое было направлено на экспертизу, которая показала, что в свертках был героин, массой более 200 граммов, что относится к крупному размеру.
В ходе опроса мужчина признался, что изъятое принадлежит ему. Подозреваемый — 21-летний уроженец одной из соседних республик, имеющий временную регистрацию в Самаре. Как установлено оперативниками, мужчина направлялся из Самары в Сызрань, по версии полицейских — с целью последующего сбыта героина.
Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пункта "г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливается канал поставки героина на территорию региона, расследование продолжается.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!