На посту ДПС в с. Зеленовка у пассажира такси изъята крупная партия героина

В Самарской области на стационарном посту ДПС в с. Зеленовка сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки документов. Внимание инспекторов привлек пассажир, который нервно курил и постоянно оборачивался на заднее пассажирское сиденье.

При осмотре автомобиля в присутствии понятых под заднем пассажирским сиденьем полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились 100 свертков. Изъятое было направлено на экспертизу, которая показала, что в свертках был героин, массой более 200 граммов, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса мужчина признался, что изъятое принадлежит ему. Подозреваемый — 21-летний уроженец одной из соседних республик, имеющий временную регистрацию в Самаре. Как установлено оперативниками, мужчина направлялся из Самары в Сызрань, по версии полицейских — с целью последующего сбыта героина.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пункта "г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливается канал поставки героина на территорию региона, расследование продолжается.