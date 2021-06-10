В Самаре на ул. Ново-Садовой установят трамвайные автоматические стрелки

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" ищет подрядчика, который капитально отремонтирует трамвайную линию по ул. Ново-Садовой в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной и уложит автоматические стрелочные переводы.

На эти цели предприятие выделяет 73,8 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны собственные средства.

Техническое задание разделено на несколько блоков: устройство дренажа, верхнее строение пути (разбивка трассы путей, вскрытие асфальта в районе остановки по ул. Ново-Садовой, разборка существующего звеньевого пути трамвайных путей на деревянных шпалах и существующих трамвайных стрелочных переводов и крестовин на деревянных шпалах, укладка стрелочных переводов и крестовин чешского производства на деревянных брусьях и т.д.), ремонт переезда по ул. Ново-Садовой, выправка существующих трамвайных путей.

Победитель торгов должен будет выполнить работы в течение 110 дней с момента подписания контракта. Подведение итогов электронного аукциона запланировано на 28 июня.