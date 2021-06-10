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Банк "Открытие": больше половины жителей ПФО поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки на год

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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54% опрошенных жителей Приволжья поддержали продление на год госпрограммы льготной ипотеки. При этом 64% респондентов уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года в той или иной степени вырастут. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма такого кредита уменьшится до 3 млн рублей для всех регионов страны.

Больше половины респондентов ПФО считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. Наибольший процент сторонников продления этой программы — в Петербурге и Ленинградской области (63%), наименьший — на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48%), а также в Московском регионе (49%).

17% считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. 29% опрошенных жителей округа ничего не знают об этой программе.

Всего 13% респондентов ПФО считают, что в случае отмены госпрограммы льготной ипотеки цены на жилье начали бы снижаться. 31% полагают, что цены на жилье все равно продолжали бы расти. По мнению 20% опрошенных, после отмены льготной ипотеки цены на квартиры остались бы на текущем уровне. 35% затруднились оценить динамику цен в случае прекращения госпрограммы.

Почти две третьих жителей Приволжья уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года будут расти. При этом 38% полагают, что этот рост будет незначительным, в пределах 1-2 процентных пункта, тогда как 26% опрошенных ожидают роста ставок на 5 процентных пунктов и более. 3% опрошенных считают, что ставки по ипотеке до конца года останутся на текущем уровне, и только 1% — прогнозируют их снижение.

54% жителей округа считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки.  29% респондентов вообще считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 5%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%.

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–8 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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