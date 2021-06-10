Банк "Открытие" расширил географию онлайн-регистрации бизнеса еще на 26 городов

Сервис для регистрации бизнеса reg.open.ru с подачей онлайн-заявки и выпуском ЭЦП теперь доступен в 52 городах России. Они остаются бесплатными для компаний малого и среднего бизнеса при подаче документов в ФНС онлайн.
Reg.open.ru позволяет подготовить и сформировать пакет документов для регистрации ООО и ИП самостоятельно всего за 15 минут. Кроме того, с его помощью можно подать документы для регистрации ИП и ООО с одним учредителем онлайн без посещения ФНС и оплаты госпошлины.
Для онлайн-подачи документов в налоговую необходимо пройти процедуру идентификации и выпустить электронную цифровую подпись. В банке "Открытие" эти процессы максимально упрощены — идентификация будет проведена там, где удобно будущему предпринимателю, а ЭЦП менеджер привезет с собой.
Теперь онлайн-подача документов в ФНС доступна для компаний малого и среднего бизнеса в 52 городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Курск, Липецк, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.