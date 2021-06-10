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ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запускает акцию "Время — деньги!", по условиям которой клиенты, открывшие с 10 июня по 10 июля вклад "Новое время" на срок 181 день, смогут получить дополнительную доходность в 0,4 п. п. Максимальная доходность для таких клиентов вырастет до 5,7% (с ежемесячной капитализацией процентов и подключенной опцией "Сбережения" к Мультикарте).

Базовая ставка по вкладу "Новое время" при открытии в отделении составляет 4,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов), при открытии онлайн или в устройствах самообслуживания — 4,3%. Условия акции "Время — деньги!" предусматривают повышение дохода по вкладу на 0,4 п. п. при размещении новых для банка средств. Дополнительно доходность по вкладу можно увеличить на 1 п. п., подключив опцию "Сбережения" к Мультикарте.

"В преддверии очередного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке мы решили проактивно предложить клиентам повышенную доходность по одному из наиболее востребованных вкладов в нашей линейке. Во втором полугодии мы прогнозируем рост интереса граждан к классическим сберегательным продуктам, и одним из основных факторов будет как раз увеличение доходности по ним. Особенно актуальным наше предложение будет для клиентов, которые планируют сезонное размещение денежных средств или копят на значимую покупку — теперь сделать это можно будет еще выгоднее", — комментирует Мария Воронина, заместитель руководителя управления "Сбережения" ВТБ.

Минимальная сумма размещения средств на вклад "Новое время" составляет 30 тысяч рублей при открытии в отделении и 1 тысяча рублей — при открытии онлайн. Срок депозита — 181 день. Проценты по выбору клиента начисляются ежемесячно на счет вклада или выплачиваются на мастер-счет. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Срок открытия вклада по акции — с 10 июня по 10 июля, при этом он не должен быть досрочно закрыт до 30 сентября. Поощрение клиентам в виде надбавки к процентной ставке будет перечислено участнику акции на его мастер- или текущий счет в период с 18 до 29 октября 2021 года.

Информация об условиях акции размещена на сайте банка.

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