Финансирование молодежного футбола в Самарской области увеличено

В четверг, 10 июня, на встрече с болельщиками генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев сообщил, что сумма поддержки молодежного футбола будет увеличена.

"У нас есть Академия "Крылья Советов" и Академия Коноплева. Прорабатываем вопросы, чтобы удерживать своих воспитанников. Мы хотим рассчитывать на своих игроков", - отметил Андреев.

Спортивный директор клуба Сергей Корниленко: "Ежедневно думаем о развитии молодежного футбола. Нам повезло, что будет Молодежное первенство U-19. Важно, чтобы ребята развивались, привлекались в основную команду. Есть много вариантов, как все должно функционировать. Важно, чтобы было качество, а не количество".

"Обязательно наградим ребят, которые были на всех домашних и выездных матчах "Крыльев". Огромное спасибо "золотникам", - резюмировал Корниленко.