Финансирование молодежного футбола в Самарской области увеличено

В четверг, 10 июня, на встрече с болельщиками генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев сообщил, что сумма поддержки молодежного футбола будет увеличена.
"У нас есть Академия "Крылья Советов" и Академия Коноплева. Прорабатываем вопросы, чтобы удерживать своих воспитанников. Мы хотим рассчитывать на своих игроков", - отметил Андреев.
Спортивный директор клуба Сергей Корниленко: "Ежедневно думаем о развитии молодежного футбола. Нам повезло, что будет Молодежное первенство U-19. Важно, чтобы ребята развивались, привлекались в основную команду. Есть много вариантов, как все должно функционировать. Важно, чтобы было качество, а не количество".
"Обязательно наградим ребят, которые были на всех домашних и выездных матчах "Крыльев". Огромное спасибо "золотникам", - резюмировал Корниленко.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))