Спортивный директор "Крыльев Советов" рассказал о трансферной политике

В четверг, 10 июня, на встрече с болельщиками спортивный директор ФК "Крылья Советов" рассказал о трансферной политике.
"Сейчас это самый важный вопрос. Его задают везде, все об этом говорят. Ведутся переговоры, сейчас они в заключительной стадии. Надеемся, сохраним всех. Но спрос на игроков существует. То, что сейчас все с нами, говорит о многом", - отметил Корниленко.
Также он рассказал, что Абат Аймбетов до 3 июля в аренде. "Решение будем принимать с тренерским штабом".
Спортдиректор опроверг слухи о Фролове: "У Фролова год контракта. Информация о расторжении с ним контракта не соответствует действительности".
"Полуяхтов и Алвеш получили от клуба предложения и пока думают. У Канунникова еще год контракта", - сказал Корниленко.
Что касается ухода Егора Голенкова, то он "еще зимой подписал контракт с "Ростовом". У нас было представление, что он туда уходит. Мы делали много предложений на улучшенных условиях, но Егор сделал свой выбор. Контракт с нашим клубом у него закончился."
"У Дмитрия Комбарова закончился контракт с "Крыльями". Мы благодарим его за все, что он сделал для нашей команды", - резюмировал спортивный директор.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))