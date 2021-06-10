Спортивный директор "Крыльев Советов" рассказал о трансферной политике

В четверг, 10 июня, на встрече с болельщиками спортивный директор ФК "Крылья Советов" рассказал о трансферной политике.

"Сейчас это самый важный вопрос. Его задают везде, все об этом говорят. Ведутся переговоры, сейчас они в заключительной стадии. Надеемся, сохраним всех. Но спрос на игроков существует. То, что сейчас все с нами, говорит о многом", - отметил Корниленко.

Также он рассказал, что Абат Аймбетов до 3 июля в аренде. "Решение будем принимать с тренерским штабом".

Спортдиректор опроверг слухи о Фролове: "У Фролова год контракта. Информация о расторжении с ним контракта не соответствует действительности".

"Полуяхтов и Алвеш получили от клуба предложения и пока думают. У Канунникова еще год контракта", - сказал Корниленко.

Что касается ухода Егора Голенкова, то он "еще зимой подписал контракт с "Ростовом". У нас было представление, что он туда уходит. Мы делали много предложений на улучшенных условиях, но Егор сделал свой выбор. Контракт с нашим клубом у него закончился."

"У Дмитрия Комбарова закончился контракт с "Крыльями". Мы благодарим его за все, что он сделал для нашей команды", - резюмировал спортивный директор.