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ПСБ финансирует один из приоритетных проектов Башкортостана по животноводству

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ предоставил ООО "Уральская мясная компания" (входит в ГК "Таврос") кредит в размере около 2 млрд рублей сроком до июля 2025 года. Финансирование предназначено для реализации инвестиционного проекта по строительству в Республике Башкортостан двух свинокомплексов на 5400 голов. Этот проект является одним из приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Мощность комплекса обеспечит Республике дополнительное производство  свинины в живом весе  более  18 тысяч тонн в год. Продукция будет поставляться не только на мясоперерабатывающие предприятия Башкортостана и близлежащих регионов, но и за пределы  Приволжского федерального округа. 

Старший вице-президент — руководитель департамента продаж корпоративным клиентам ПСБ Ольга Чебаевская отметила: "ПСБ уделяет особое внимание поддержке проектов АПК, и мы рады принять участие в финансировании такого значимого инвестиционного проекта в Башкортостане, используя, в том числе механизм льготного кредитования по госпрограмме поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Уверены, что наше сотрудничество с "Уральской мясной компанией" будет способствовать как росту объемов выпускаемой продукции клиента, усилению его позиций на рынке, так и созданию дополнительных рабочих мест в республике".

ООО "Уральская мясная компания" входит в группу компаний "Таврос". ГК ТАВРОС — это  крупный динамично развивающийся вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, локализованный в Республике Башкортостан. На текущий момент в структуру Группы входят  предприятия специализирующихся на:  растениеводстве, хранении и подработке зерновых и масличных культур, производству комбикормов, молока, сахара и кондитерских изделий, животноводству и мясопереработке. Производственные предприятия ГК ТАВРОС демонстрируют высокие производственные результаты: ООО "Башкир-Агроинвест" входит в ТОР-33 землепользователей России и  занимает лидирующие позиции по валовым сборам и урожайности зерновых культур и сахарной свеклы в регионе, ООО "Башкирская мясная компания" в 2020 году вышла на  15 место в рейтинге топ-20 производителей свинины в России и демонстрирует лидерство по эффективности.

Гид потребителя

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