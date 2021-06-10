РГС Банк предлагает оформить вклад на Банки.ру и получить возможность выиграть 4 000 рублей

РГС Банк стал участником акции Банки.ру "Деньги к деньгам", в рамках которой клиенты-вкладчики могут выиграть 4 000 тысячи рублей.

Условия просты: для участия необходимо в июне 2021 года открыть вклад "Отличный старт" или "Дорога к цели" РГС Банка, предварительно подав заявку на портале Банки.ру и воспользовавшись полученным промокодом в отделении или ДБО кредитной организации. Никаких дополнительных действий, кроме открытия в РГС Банке вклада, клиенту совершать не надо. Розыгрыш призов среди оформивших вклады состоится в начале июля. Победителей будет несколько.

Вклад "Отличный Старт" можно открыть на сумму от 50 000 рублей, без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 5% годовых при сроке вклада 181 день, 5,5% — при сроке вклада 367 дней и 6% — при сроке вклада 732 дня. По вкладу предусмотрены выплаты процентов в конце срока. При этом для клиентов — автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада по истечении 270 дней по льготной ставке 4% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС/ПТС на автомобиль, владельцем которого он является. Вклад оформляется в офисе при предъявлении промокода.

Вклад "Дорога к цели" открывается на сумму от 30 000 рублей. Максимальная ставка по вкладу составляет 5,6% годовых в рублях или 5,91% — с учетом капитализации процентов. Вклад можно собрать как конструктор — из доступных опций. Клиент может выбрать любой комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней. Также вкладчику доступен выбор способа выплаты дохода: ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада. Кроме этого, можно выбрать вариант вклада с возможностью пополнения или с частичным снятием, а также без таких опций.

И наконец, у клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку по вкладу "Дорога к цели" на 0,5-1% годовых по вкладу за совершение расходных операций по карте "АвтоДрайв". Максимальная ставка составит в этом случае 7,03% годовых — с учетом надбавки по карте и капитализации процентов. Открыть вклад с применением промокода можно как в офисе, так и в ДБО.