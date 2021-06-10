16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки Россельхозбанк представляет новый продукт "Бизнес-карта Фермера"

Банки Финансы

Банк "Открытие": рынки позитивно смотрят на рубль

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российская валюта подорожала по отношению к американской до уровня 72 рублей за доллар, приблизившись к максимуму за последние 11 месяцев. Наблюдаемое укрепление связано с ожиданиями отсутствия нового обострения отношений с США на фоне нейтральной новостной повестки, позитивных впечатлений от ПМЭФ и подготовки к предстоящей встрече В.Путина и Д.Байдена. Высокие данные по инфляции, которая по итогам мая достигла уровня 6,0% г/г, утвердили рынки в том, что процентные ставки в России будут лишь расти, а потому привлекательность вложений в российскую валюту и российские активы со стороны нерезидентов возрастают.

Небольшую поддержку рублю оказывают и высокие цены на сырьевом рынке, о чем свидетельствует наблюдаемое укрепление сырьевых валют на фоне стабильного индекса валют развивающихся стран и стабильного индекса доллара. До окончания двусторонней встречи В.Путина и Д.Байдена риски обострения отношений остаются, но высокие ставки на российском долговом рынке эти риски перевешивают. Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 за доллар.

На конец года мы ожидаем укрепления курса рубля до отметки 77,4 за бивалютную корзину по сравнению с текущим уровнем около 79,3 рубля. При этом курс доллара может остаться вблизи текущих уровней вследствие подорожания доллара на мировом рынке на фоне ускорения роста экономики и прекращения масштабной финансовой поддержки населения со стороны американского правительства. Сейчас доллар торгуется вблизи своих пятилетних минимумов. При этом мы ожидаем заметное - до уровня 83,6 - укрепление рубля по отношению к евро.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4