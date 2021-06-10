Банк "Открытие": рынки позитивно смотрят на рубль

Российская валюта подорожала по отношению к американской до уровня 72 рублей за доллар, приблизившись к максимуму за последние 11 месяцев. Наблюдаемое укрепление связано с ожиданиями отсутствия нового обострения отношений с США на фоне нейтральной новостной повестки, позитивных впечатлений от ПМЭФ и подготовки к предстоящей встрече В.Путина и Д.Байдена. Высокие данные по инфляции, которая по итогам мая достигла уровня 6,0% г/г, утвердили рынки в том, что процентные ставки в России будут лишь расти, а потому привлекательность вложений в российскую валюту и российские активы со стороны нерезидентов возрастают.

Небольшую поддержку рублю оказывают и высокие цены на сырьевом рынке, о чем свидетельствует наблюдаемое укрепление сырьевых валют на фоне стабильного индекса валют развивающихся стран и стабильного индекса доллара. До окончания двусторонней встречи В.Путина и Д.Байдена риски обострения отношений остаются, но высокие ставки на российском долговом рынке эти риски перевешивают. Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 за доллар.

На конец года мы ожидаем укрепления курса рубля до отметки 77,4 за бивалютную корзину по сравнению с текущим уровнем около 79,3 рубля. При этом курс доллара может остаться вблизи текущих уровней вследствие подорожания доллара на мировом рынке на фоне ускорения роста экономики и прекращения масштабной финансовой поддержки населения со стороны американского правительства. Сейчас доллар торгуется вблизи своих пятилетних минимумов. При этом мы ожидаем заметное - до уровня 83,6 - укрепление рубля по отношению к евро.