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Баскетбол Спорт

В Новокуйбышевске появится новая площадка для баскетбола

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 15 июня в Новокуйбышевске в парке "Дубки" будет открыта новая уличная баскетбольная площадка. Ее строительство проводится по инициативе федерации баскетбола Самарской области совместно c администрацией Новокуйбышевска при поддержке спонсоров.

На новой площадке будет уложено современное баскетбольное покрытие, она будет доступна для всех желающих. 16 июня на новой спортплощадке стартуют игры лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 "BasketNights".

Напомним, турнир организован при поддержке главы региона Дмитрия Азарова и будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области. Матчи состоятся в Самаре Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды попадут в суперфинал.

Играть в лиге могут все желающие старше 16 лет (2005 года рождения и старше). Участие бесплатное. Для выступления в лиге "BasketNights" необходимо заранее зарегистрировать команду. Подробнее о турнире и правилах заявки - на сайтах www.basket63.ru и https://vk.com/basket63

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