Банк "Открытие" подарит клиентам — предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка

Банк "Открытие" и Visa запустили для клиентов — юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию "Карта больше, чем офис", которая продлится до 31 августа. В рамках акции участники смогут получить призовой кэшбэк в размере 25 тысяч рублей в месяц.
В акции могут принять участие все виртуальные бизнес-карты Digital Business Card (DBC), выпущенные в период ее проведения. Для получения призового кэшбэка клиенты во время действия акции должны провести операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 15 тысяч рублей и переводы по номеру карты на общую сумму от 5 тысяч рублей.
Кэшбэк в 25 тысяч рублей можно получить три раза — за каждый календарный месяц во время действия акции.
Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.