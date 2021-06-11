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ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ проанализировал шаблоны сообщений, которые прикрепляют клиенты при проведении переводов через Систему быстрых платежей. Чаще всего они благодарят своих адресатов — "Спасибо" с начала года отправили почти 800 тысяч раз, а объем таких операций составил 4 млрд рублей.

"В прошлом году мы заметили, что клиенты при переводах часто отправляют друг другу сообщения, например, "спасибо" или "за обед". Чтобы сократить время, которое тратят пользователи на перевод, мы добавили в ВТБ Онлайн семь текстовых шаблонов: "Спасибо", "За кофе", "На подарок", "За обед", "С Днем рождения", "Долг" и "Люблю". Видим, что эта идея понравилась нашим клиентам и в дальнейшем планируем добавлять и другие шаблоны, например, к праздникам", — отметил начальник управления "Переводы" департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.   

Вторым по популярности шаблоном для перевода является "На подарок", его отправили более 250 тысяч раз, объем таких операций составил более 1,6 млрд рублей. В тройке лидеров также — "За кофе" — клиенты отправили таких переводов на 1 млрд рублей. Средний чек по переводам с сообщением "Спасибо" составляет 5 тысяч рублей, "На подарок" — 6,4 тысячи рублей, а "За кофе" — 1 тысячу рублей.

Чтобы перевести деньги через СБП в ВТБ Онлайн, нужно перейти в приложении в раздел "Платежи", выбрать операцию "По номеру телефона или карты", ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию.

В настоящее время максимальная сумма перевода через СБП для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Сегодня клиентам ВТБ представлена широкая линейка сервисов. Они могут переводить средства как с карты на карту, так и по номеру телефона, в том числе в рамках СБП, возможны различные опции переводов за границу, например, через SWIFT. Перевод денег можно осуществить в 25 валютах — долларах, евро, фунтах стерлингов, иенах, швейцарской кроне и других.

Гид потребителя

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