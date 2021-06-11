Бывшему директору Нефтегорского ГПЗ назначили четыре года колонии

В четверг, 10 июня, Самарский облсуд в апелляции изменил приговор бывшему директору Нефтегорского ГПЗ Камилю Шишканову. Ему назначили реальное лишение свободы, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, Шишканова обвиняли в том, что с 2016 по 2017 гг. он получил в качестве коммерческого подкупа почти 11,5 млн руб. от гендиректора ООО "СМП Волга" через посредников Неклеенко и Чеха за заключение договора на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Кроме того, Шишканов и Неклеенко обманом получили более 12 млн руб. от АО "НГПЗ" с помощью договора подряда между "НГПЗ" и ООО "ССВ", финансовым директором которого являлся Неклеенко. Подрядчик должен был заменить систему освещения на территории ГПЗ, но закупил материалы на меньшую сумму, чем было предусмотрено документами.
3 февраля 2021 г. Железнодорожный райсуд Самары признал Камиля Шишканова виновным в коммерческом подкупе и мошенничестве и приговорил к штрафу 3 млн руб. с двухлетним лишением права заниматься деятельностью в коммерческих организациях.
Также были осуждены Антон Неклеенко и Семен Чех. Неклеенко получил три года и три месяца условно, а Чех - штраф 500 тыс. рублей.
Апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор Шишканову по представлению прокурора: в итоге экс-директору НГПЗ назначено четыре года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 млн рублей. Жалобу адвоката Шишканова, указывавшего на незаконность осуждения, оставили без удовлетворения.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.