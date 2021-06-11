Бывшему директору Нефтегорского ГПЗ назначили четыре года колонии

В четверг, 10 июня, Самарский облсуд в апелляции изменил приговор бывшему директору Нефтегорского ГПЗ Камилю Шишканову. Ему назначили реальное лишение свободы, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Шишканова обвиняли в том, что с 2016 по 2017 гг. он получил в качестве коммерческого подкупа почти 11,5 млн руб. от гендиректора ООО "СМП Волга" через посредников Неклеенко и Чеха за заключение договора на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Кроме того, Шишканов и Неклеенко обманом получили более 12 млн руб. от АО "НГПЗ" с помощью договора подряда между "НГПЗ" и ООО "ССВ", финансовым директором которого являлся Неклеенко. Подрядчик должен был заменить систему освещения на территории ГПЗ, но закупил материалы на меньшую сумму, чем было предусмотрено документами.

3 февраля 2021 г. Железнодорожный райсуд Самары признал Камиля Шишканова виновным в коммерческом подкупе и мошенничестве и приговорил к штрафу 3 млн руб. с двухлетним лишением права заниматься деятельностью в коммерческих организациях.

Также были осуждены Антон Неклеенко и Семен Чех. Неклеенко получил три года и три месяца условно, а Чех - штраф 500 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор Шишканову по представлению прокурора: в итоге экс-директору НГПЗ назначено четыре года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 млн рублей. Жалобу адвоката Шишканова, указывавшего на незаконность осуждения, оставили без удовлетворения.