Прокуратура оспаривает мягкий приговор директору Нефтегорского ГПЗ

В Самарский областной суд поступило представление прокуратуры на приговор Железнодорожного районного суда по делу генерального директора АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" (НГПЗ) Камиля Шишканова, отделавшегося лишь штрафом в 3 млн рублей.

Напомним, что при передаче уголовного дела в суд в июне 2019 г. следствие обвиняло Шишканова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с вымогательством (ч. 3, 8 ст. 204 УК РФ). Второй фигурант дела — главный инженер сызранского ООО "Альянс-Поволжье" Антон Неклеенко обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и посредничество в подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Третьему подсудимому — генеральному директору ЗАО ГК "РОСТ" Семену Чеху, следователи вменяли в вину посредничество в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2018 г. Шишканов незаконно получил частями от гендиректора ООО "СМП Волга" через посредников Неклеенко и Чеха почти 11,5 млн руб. за заключение договора между АО "НГПЗ" и "СМП Волга" на строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 98 млн руб., а также беспрепятственное подписание финансовых документов после выполнения работ.

Кроме того, правоохранители посчитали, что в мае 2016 г. Шишканов за аналогичные "услуги" незаконно получил от Неклеенко 2 млн руб., а также от гендиректора ООО и представителя субподрядчиков — более 7,5 млн рублей (за контракт с НПО "Уфанефтегазмаш").

По окончании расследования уголовное дело поступило в Железнодорожный районный суд, где оно было зарегистрировано 4 сентября 2019 года. Процесс, длившийся более года, вела судья Лидия Кривоносова.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, 3 февраля 2021 г. был оглашен приговор. Камиля Шишканова суд признал виновным в двух эпизодах коммерческого подкупа и в мошенничестве, приговорив по совокупности преступлений к штрафу в доход государства в сумме 3 млн руб. с лишением на два года права заниматься организационно распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях. По эпизоду с коммерческим подкупом от "Уфанефтегазмаша" он был оправдан.

По данным облпрокуратуры, Антона Неклеенко суд признал виновным в посредничестве в коммерческом подкупе и мошенничестве, приговорив его к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. А Семен Чех за посредничество в коммерческом подкупе получил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

Данный приговор был обжалован одним из адвокатов и стороной обвинения. В частности в своем апелляционном представлении сотрудники прокуратуры просят Самарский областной суд назначить подсудимым справедливое наказание, которое, на их взгляд, должно быть связано с реальным лишением свободы.

Так прокуратура просит исключить из приговора Шишканову зачтенное ему смягчающее обстоятельство по эпизоду о мошенничестве в виде отсутствия к нему каких-либо претензий со стороны потерпевшего АО "НГПЗ". Надзорное ведомство просит для Камиля Шишканова 10 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 140 млн рублей.

Антону Неклеенко прокуратура просит назначить 5 лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом более 32,4 млн рублей, Семену Чеху - 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 25 млн рублей.

Жалобы сторон на данный приговор поступили в апелляционную инстанцию Самарского областного суда 24 марта.