Друг подсудимого директора Нефтегорского ГПЗ требует с него возврат миллионных долгов

Теперь уже бывшего главу АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" (входит в компанию "Роснефть") Камиля Шишканова судят за коммерческий подкуп с вымогательством.

Во вторник, 3 марта, суд Железнодорожного района Самары допросил в качестве свидетеля гендиректора ООО "Промстройпроект" Сергея Хохлова. Фирма Хохлова долгое время была подрядчиком АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод", а Хохлов выступил в суде в защиту подсудимого директора ГПЗ Камиля Шишканова.

Ранее Камиль Шишканов, гендиректор ЗАО ГК "РОСТ" Семен Чех и бывший финдиректор ООО "СпецстройВолга" Антон Неклеенко попали под суд за мошенничество и коммерческий подкуп. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. Шишканов незаконно получил частями от гендиректора ООО "СМП Волга" Дениса Ведьманова через посредников Неклеенко и Чеха почти 11,5 млн руб. за заключение договора между ГПЗ и СМП "Волга" на строительно-монтажные и пусконаладочные работы стоимостью 98 млн руб., а также беспрепятственное подписание финансовых документов после выполнения работ.

Якобы в мае 2016 г. Шишканов за аналогичные "услуги" незаконно получил от Чеха 2 млн руб., а позже от гендиректора другой подрядной организации и представителя субподрядчиков — более 7,5 млн рублей.

Шишканова задержали при получении денег. Сам Шишканов утверждает, что ему не передавали "откат", а просто возвращали долг.

В защиту этой версии выступил в суде 3 марта и друг Шишканова Сергей Хохлов. В частности, он говорит, что именно у него Шишканов занимал деньги, чтоб давать в долг Ведьманову.

"Шишканов в 2016–2017 гг. попросил у меня 5 млн в долг. Он сказал, что сейчас ему сложно найти подрядчика. А у имеющегося подрядчика, СМП "Волга", проблема с деньгами. И эти 5 миллионов Шишканов просил у меня для СМП. Я сначала отказал. Но после повторной просьбы все же согласился дать деньги", — утверждает Хохлов.

По словам Хохлова, расписку при этом он с Шишканова не брал, поскольку ему доверял. Но деньги дал под 5% в месяц. "Бизнес есть бизнес", — прокомментировал этот нюанс Хохлов.

После этого Хохлов заявил, что Шишканов заплатил ему проценты за пользование 5 миллионами, но не вернул "тело долга". Поэтому, по утверждению Хохлова, он намерен потребовать с Шишканова 5 миллионов и проценты, которые "набежали" с момента его задержания.

Удастся ли взыскать деньги, не ясно — Шишканову грозит реальное лишение свободы.